Üsküdar'da otomobil kaldırıma çıktı. 4 lise öğrencisi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi’nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer’in (73) kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil , Nail Vurgen’in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı.

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