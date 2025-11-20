Üsküdar'daki komşu kavgası ölümle bitti: Müebbet hapis isteniyor

Olay, 12 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki bir apartmanda K.H. ve komşusu E.K. arasında "çöp atma" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın taraflarından K.H. cadde üzerindeki bir kokoreççiye girdi ve ardından diğer taraf E.K., K.H.'yi takip ederek kokoreç dükkanında bıçakla yaraladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve ağır yaralanan K.H. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından firar eden E.K. bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

E.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Şüpheli E.K. 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İddianamede şüpheli E.K.'nin K.H.'ye birden fazla kez ekmek bıçağıyla saldırdığı, otopsi raporunda da maktulün ölümünün; kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasında gelişen iç kanama sonucu olduğu belirtildi.