Vapurdaki vatandaşlar son anda fark etti. Beşiktaş sahilden kadın cesedi çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizde kadın cesedi fark etti.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kadının daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı noktaya ulaşan ekipler, sudaki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne getirdi.

Beşiktaş Sahili açıklarında öğle saatlerinde vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark etti.

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