Vatandaş fotoğrafını çekti, polis peşine düştü

Olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir yatak ateşe verildi. Yataktan yükselen alevler kısa sürede çevredeki otluk ve çayırlık alana sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, YUNUS POLİSLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sırasında vatandaşlar, yangını beyaz tişörtlü ve siyah pantolonlu bir şahsın çıkardığını öne sürdü.

Şüphelinin bölgeden ayrılmadan önce fotoğrafını da çeken vatandaşlar, görüntüyü polis ekiplerine verdi.

Eşkal ve fotoğraf üzerinden çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri, Türksoy Caddesi üzerinde tarif edilen kişiye benzeyen bir şahsı fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde şahsın 34 yaşındaki Adem K. olduğu belirlendi.

“ATEŞ BÜYÜYÜNCE KAÇTIM”

Yakalanan Adem K.’nin polis ekipleriyle yaptığı görüşmede olayı gerçekleştirdiğini kabul etti. Şüphelinin ilk beyanında, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı. Ateş büyüyünce ben de kaçtım" dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem K., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.