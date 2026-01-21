Vites karıştıran sürücü facianın eşiğinden döndü
İstanbul Sarıyer'de vites karıştıran sürücü, otomobille kamelyanın üzerine uçtu.
İstinye Mahallesi Reform Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza basan sürücü, ileri viteste olan otomobil ile kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu.
Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi.
Kamelya üzerinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
