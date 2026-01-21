Vites karıştıran sürücü facianın eşiğinden döndü

Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi.

Otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza basan sürücü, ileri viteste olan otomobil ile kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu.

