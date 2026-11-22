KIZI ABD’DEN NİKAH İÇİN GELDİ

Bu özel günde annesini yalnız bırakmak istemeyen Hülya Rosen ise mutluluğunu paylaşmak için ABD’den bir haftalığına İstanbul’a geldiğini söyledi. Annesinin ve Kamil Yıldırım’ın mutluluğu hak ettiğini vurgulayan Rosen, "Onların birbirini çok sevdiğine, çok mutlu olacağına çok inanıyorum. Bu aslında gençler için bir umut, gençlere örnek olmasını istiyorum." dedi.

Rosen, bu birlikteliğin kendileri için de "sürpriz ve mucize gibi bir şey" olduğunu kaydetti.

Neşeli anların da yaşandığı nikah sonrası yaş sorusuna esprili bir dille "34, hatta 32" yanıtını veren çift, "Ölünceye kadar evet" diyerek başladıkları yeni hayatlarında ömür boyu mutluluk temennilerini kabul etti.