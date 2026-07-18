Yemekten sonra yutkunamadı, acil ameliyata alındı. Ameliyat masasından çıkan şey herkesi şoke etti
18.07.2026 15:56
İstanbul'da 63 yaşındaki bir adam takma dişleri ağzında olmadığı sırada yediği etten sonra yutkunma güçlüğü çekmeye başladı. Yaşlı adamın yemek borusundan 4 santimlik kemik çıkarıldı.
Takma dişleri olmadan yemek yerken yuttuğu kemik hastanelik etti.
İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki M. S., takma dişleri ağzında olmadığı sırada et yerken fark etmeden kemiği de yuttu.
Bir süre sonra yutma güçlüğü hissedince ailesiyle hastaneye gitti. Tıbbi görüntülemeler ve işlemlerde adamın kemik yuttuğu ortaya çıktı.
ÇIKARILAN KEMİK HERKESİ ŞOKE ETTİ
Operasyonla çıkarılan kemiğin uzunluğu 4, eni ise yaklaşık 3 santim olarak ölçüldü.
63 yaşındaki adam rahat bir nefes alırken tedbiren bir süre takip edilmesinin ardından taburcu edildi.
Kemiğin uzun süre kalmasının tehlikeli durumlar oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Çok tehlikelidir, kısa sürede hastayı ölüme götürür. Kemiğin kenarları bıçak gibi keskin değil ve delmemişti. " dedi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.