Yemekten sonra yutkunamadı, acil ameliyata alındı. Ameliyat masasından çıkan şey herkesi şoke etti

Takma dişleri olmadan yemek yerken yuttuğu kemik hastanelik etti.

İstanbul 'da yaşayan 63 yaşındaki M. S., takma dişleri ağzında olmadığı sırada et yerken fark etmeden kemiği de yuttu.

Bir süre sonra yutma güçlüğü hissedince ailesiyle hastaneye gitti. Tıbbi görüntülemeler ve işlemlerde adamın kemik yuttuğu ortaya çıktı.

ÇIKARILAN KEMİK HERKESİ ŞOKE ETTİ

Operasyonla çıkarılan kemiğin uzunluğu 4, eni ise yaklaşık 3 santim olarak ölçüldü.

63 yaşındaki adam rahat bir nefes alırken tedbiren bir süre takip edilmesinin ardından taburcu edildi.

Kemiğin uzun süre kalmasının tehlikeli durumlar oluşturabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Çok tehlikelidir, kısa sürede hastayı ölüme götürür. Kemiğin kenarları bıçak gibi keskin değil ve delmemişti. " dedi.