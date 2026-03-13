Olay, Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey mahallesinde yaşandı. İddiaya göre taksici ve seyir halindeki başka bir araç arasında yol verme meselesinden kavga çıktı. Kavgada bir kişi aldığı darbeyle yere düştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri sosyal medyaya taşınan görüntüleri inceledi.

Yapılan incelemede araç sürücülerinin H.İ. B.S. olduğu ve araçta yolcu konumunda bulunan N.Ç. ve N.T.'nin de kavgaya karıştığı tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Araç sürücüleri ve yolculara, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafikte duraklama", “yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak”tan toplamda 726 bin 984 TL idari para cezası kesildi.

Araçlar 60 gün süreyle de trafikten men edilirken sürücülerin ehliyetlerinin ise 60 gün süre ile geri alındığı öğrenildi.

Sürücüler H.İ. B.S. ve araçtaki yolcular N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.