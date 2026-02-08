"Yönetmeliğe uymam gerekiyor" diyen taksiciye saldırdılar

Sakinleşmeyen yolculardan biri taksi şoförünü darbedip aracına zarar verdi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Samet Y. araçtan güçlükle indirildi. Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici olay yerinden hızla uzaklaştı.

