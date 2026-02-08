"Yönetmeliğe uymam gerekiyor" diyen taksiciye saldırdılar
"Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam diyen taksiciye saldırlar
Taksicinin yönetmeliğe uymam gerekiyor 4 yolcu alabilirim uyarısı yolcuları çılgına çevirdi. Taksiciye saldırdılar.
İstanbul'da eğlence mekanının çıkışına geç saatlerde çağırılan taksiye 5 kişi binmek istedi. Yolcuları uyaran taksici "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyerek yolculardan inmelerini istedi. Duruma sinirlenen yolcular önce sözlü tartışmaya girdi.
Sakinleşmeyen yolculardan biri taksi şoförünü darbedip aracına zarar verdi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Samet Y. araçtan güçlükle indirildi. Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici olay yerinden hızla uzaklaştı.
Taksicinin şikayeti üzerine Samet Y. ve arkadaşları karakolda gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.
