Zehir tacirlerinin akıl almaz taktiği polisleri şaşırttı. 54 kilo uyuşturucu yakalandı

Hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan arama sırasında, araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.

Esenyurt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında şüpheli bulunan bir araç aramaya alındı. Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi.

