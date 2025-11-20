Zeytinburnu'nda depoya uyuşturucu baskını
20.11.2025 10:08
AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
DEPOYA OPERASYON
Çalışmalar kapsamında piyasada çok sayıda uyuşturucu hap dağıtılacağını tespit eden ekipler, Zeytinburnu'nda belirledikleri depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda bir şüpheli yakalandı, adreste yapılan aramada 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

