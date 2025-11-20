Zeytinburnu'nda depoya uyuşturucu baskını

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı, adreste yapılan aramada 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında piyasada çok sayıda uyuşturucu hap dağıtılacağını tespit eden ekipler, Zeytinburnu'nda belirledikleri depoya operasyon düzenledi.

