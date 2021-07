Zeytinburnu'ndaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Haziran saat 23.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi'nde, Karadeniz'in silahla öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürürken şüpheli Mehmet Can Ç. (24) teslim oldu.



Gözaltına alınan Mehmet Can Ç, olay günü, yanında gelen arkadaşı Sinan Karadeniz ile birlikte aralarında husumet bulunan Abdülkadir U'yla buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmada, Mehmet Can Ç, yanındaki silahla Karadeniz'i yaraladı.



Karadeniz, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli olay yerinden kaçtı.



Tarafların karşı karşıya geldiği, Karadeniz'in silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Can Ç. tutuklandı.