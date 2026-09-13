Zıpkınla balık avlarken can veriyordu
13.09.2026 15:46
Kalender'in hayati tehlikesi devam ediyor.
İstanbul Üsküdar'da zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender, boğulma tehlikesi geçirdi.
Salacak Sahili'nde dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark edenlerin uyarısı üzerine iki kişi denize atladı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarılarak sahile taşındı.
SAHİLDE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kalender'e sahilde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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