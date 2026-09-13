Zıpkınla balık avlarken can veriyordu

Ekipler, Kalender'e sahilde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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