İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği

Yangın , saat 11.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 12'nci katındaki dairede çıktı.

Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dairede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.