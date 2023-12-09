İstanbul'da evden hırsızlık yapan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde gerçekleşen hırsızlık ihbarı sonrası yaptıkları çalışmada, 2 kadının ikamete girerek yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığını belirledi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, zanlılardan birini Küçükyalı Mahallesi'nde yakaladı.



Yapılan üst aramasında 2 kadın çantası, mont, çok sayıda ziynet eşyası ile kapı açma aparatı ele geçirilen 16 yaşındaki kızın, daha önceden de 21 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Diğer hırsızlık zanlısının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.