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İstanbul'da "hayalet ekran" hırsızlığı operasyonu. 2 şüpheli gözaltına alındı

11.10.2026 11:48

İstanbul'da "hayalet ekran" hırsızlığı operasyonu. 2 şüpheli gözaltına alındı
DHA

Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
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İstanbul'da park halindeki otomobillerin “hayalet ekran” olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

 

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, park halindeki otomobillerin yanına araç ile yaklaşan şüphelilerin, dakikalar içinde hırsızlık yaparak kaçtıkları görüldü. 

 

Ekipler, görüntüleri inceleyerek önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını, ardından içindeki kişilerin kimliklerini tespit etti. 

 

A.T. (27) ile M.C.Y. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önceden 8’er suç kaydı olduğu tespit edildi. 

 

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, 7 otomobilin “hayalet ekran” olarak bilinen elektronik donanımlarını çalarak sattıkları belirlendi. 

 

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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