İstanbul'da iki ilçedeki bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek

İSKİ 'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer 'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

“Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri.”