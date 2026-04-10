İstanbul'da kadın sürücüye saldırı. "Araçta çocuğum var" demesine de aldırmadı
10.04.2026 22:44
Son Güncelleme: 10.04.2026 22:49
Beylikdüzü'nde araçta çocuğu olan kadının otomobiline saldıran sürücü kamerada
İstanbul'da bir cip sürücüsü, yayaya yol vermek için duran kadın sürücüye saldırdı.
İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu.
Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
“ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR” DİYEN KADIN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNE SALDIRDI
Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, hakaret ettiği anlar yer aldı.