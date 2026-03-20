İstanbul'da kent genelinde huzur uygulaması
20.03.2026 23:17
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından kent genelinde "huzur uygulaması" gerçekleştirdi. Çok sayıda araç kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Araçların ve sürücülerin belgeleri incelenirken, araçtaki yolcuların da kimlikleri kontrol edildi.
Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.