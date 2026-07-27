İstanbul'da Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kız Kulesi önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı’nda özellikle yoğun deniz trafiğinin bulunduğu bölgelerde meydana gelen dümen ve makine arızaları, sürüklenen tekneler açısından çarpışma ve karaya oturma riski oluşturabiliyor. Kıyı Emniyeti ekipleri, Boğaz ve çevresinde seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla arızalanan veya sürüklenen deniz araçlarına römorkör ve hızlı tahlisiye botlarıyla müdahale ediyor.