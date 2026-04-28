İstanbul'da okul servisi evin çatısına düştü

Kağıthane'de yokuş aşağı inerken şoförü Mustafa F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LVU 535 plakalı okul servisi önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü.

SERVİSTE ÖĞRENCİLERİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen şoför Mustafa F. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul servisinde öğrencilerin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Evin çatısına düşen servis ise dronla havadan görüntülendi.

“DUVARA VURUP, DUVARDAN ÇATIYA DÜŞÜYOR”

Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı, çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.