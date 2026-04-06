İstanbul'da pazartesi trafiği

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Yenibosna D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu gözlendi. Okul servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte zor anlar yaşadı.

Edirne ve Ankara istikametinde de yoğunluk uzun süre devam etti.

YÜZDE 58'E GERİLEDİ

İBB Cep Trafik verilere göre, yüzde 70'lere çıkan yoğunluk saat 10.00 itibarıyla yüzde 58'e geriledi.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu aynı dakikalarda yüzde 63, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 54 olarak ölçüldü.