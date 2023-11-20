İstanbul'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 10 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen denetime, asayiş, trafik ve önleyici hizmetler ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri katıldı.



Ekiplerin Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Erdoğanlar Ortaokulu çevresindeki uygulamasında, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçlar arandı.



Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen uygulamada araç ve motosiklet sürücülerine GBT kontrolü yapıldı.



Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.