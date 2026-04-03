İstanbul'da trafikte bıçaklı kavga
03.04.2026 23:48
Kağıthane’de yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.
İstanbul Kağıthane’de iki sürücü arasındaki "yol verme" tartışması çıktı. Taraflardan biri diğerine bıçakla saldırdı.
Kağıthane Barbaros Cami önündeki caddede iki sürücü arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürüde büyürken, sürücüler araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmak istedi. Sürücülerden biri, aracından bıçağı alarak diğerine saldırdı.
Kavgada, bıçaklı sürücü diğerine defalarca bıçak vurmaya çalıştı. Vatandaşlar ise dakikalarca kavgayı ayırmaya çalıştı.
İki sürücü arasında yaşanan bıçaklı yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.