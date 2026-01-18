İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 2 milyon 760 bin adet yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarınıb İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda 2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kilogram katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 2 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Operayonda 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığı hatırlatarak "Tacirinden, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı.