İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon. 16 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.