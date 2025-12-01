İzmir'de kömür yüklü TIR alev aldı

Alevleri fark eden sürücü Yusuf Çetinkaya aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı ve canını kurtardı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay gece saatlerinde Çanakkale–İzmir kara yolu Yeni Foça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Foça Yolu Fabrikalar mevkiinden İzmir yönüne seyir eden Yusuf Çetinkaya'nın kullandığı plakalı 20 ton dökme kömür yüklü tırın, çekici bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı.

YASAL UYARI

ALIAĞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALIAĞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.