20 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
29.08.2026 12:22
20 yaşındaki genç kadın kazada hayatını kaybetti.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan 20 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Konak yönüne doğru seyir halinde olan Emine Sevil (20) idaresindeki motosiklet, kavşak girişinde sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yola savrulan genç kadın ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, Emine Sevil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, genç kızın cansız bedeni muayene yapılmak üzere cenaze hizmetleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Emine Sevil'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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