İzmir'de bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
04.08.2026 13:49
İzmirde bir baba 33 yaşındaki oğlunu öldürdü.
İzmir'de 67 yaşındaki baba S.A., sürekli annesiyle tartıştığı öne sürülen 33 yaşındaki oğlu E.A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan baba yakalandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, baba S.A. (67), sürekli annesi ile tartışan oğlu E.A. (33) ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine baba S.A., pompalı tüfek ile oğluna ateş açtı.
Olayda vurulan E.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba S.A. ise tüfeği bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak ambulansa hastaneye kaldırılan E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Oğlunu vurduktan sonra kaçan baba S.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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