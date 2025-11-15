İzmir’de cinayetle biten aile kavgası

Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı.

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi, oğlu ve müşteri olarak iş yerine gelen 2 kişiye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, araba ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.’nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.