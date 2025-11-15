İzmir’de cinayetle biten aile kavgası
15.11.2025 10:20
İHA
İzmir’in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı aile kavgasında, 9 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı.
Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı.
Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi, oğlu ve müşteri olarak iş yerine gelen 2 kişiye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, araba ile bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.’nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.
Ağır yaralanan H.E. ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
