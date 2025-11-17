İzmir'de şantiyede yangın çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasına ait şantiyede yangın çıktı. Kara dumanların yükseldiği yangının söndürülmesi için itfaiye yoğun çalışma sergiliyor.

Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Şantiye görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın , bugün saat 15.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait şantiyede konteynerde yangın çıktı.

