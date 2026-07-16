İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 196 bin hap ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 196 bin 560 uyuşturucu hap ile 1 kilo 20 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Adreste yapılan aramalarda; 196 bin 560 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 1 kilo 20 gram sentetik bonzai hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.F., O.S. ve Ö.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisini aldı.

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