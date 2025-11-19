Okulda yangın tüpü paniği: Çoğu öğrenci tozdan etkilendi
19.11.2025 14:30
İHA
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda, öğrencilerin sınıf içinde yangın tüpünü sıkması sonucu çok sayıda çocuk kimyevi tozdan etkilendi.
Olay, bugün Çay Mahallesi'ndeki Mustafa Uygur Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul koridorunda bulunan yangın tüpüyle oynamaya başlayan bir grup öğrenci, tüpün pimini çekerek sınıfın içine doğru sıktı.
Koridor ve sınıflara hızla yayılan kuru kimyevi tozdan etkilenen öğrenciler panikle dışarı kaçtı. Durumu fark eden öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, etkilenen öğrencilere ayakta müdahale ederek taburcu etti. Okul önüne birden fazla ambulansın gelmesi üzerine veliler büyük panik yaşayarak çocuklarının durumunu öğrenmek için okula akın etti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
BAYRAKLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYRAKLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.