Bornova'da TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Canpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İsa Canpolat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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