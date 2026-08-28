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Bornova'da TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

28.08.2026 16:07

Bornova'da TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
DHA

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü 49 yaşındaki İsa Canpolat hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İstanbul Caddesi İzmir istikametinde meydana geldi.

 

İsa Canpolat'ın kullanıdğı minibüs, sağ şeritte seyir halinde olan E.K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

 

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Canpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İsa Canpolat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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