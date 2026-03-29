Manav ortalığı birbirine kattı: Yoldan geçenlere plastik kasa fırlatıp satırla saldırdı
29.03.2026 11:46
Polis ekipleri, manavı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
İzmir'de sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir manav, yoldan geçen vatandaşlara plastik kasa fırlatıp satırla saldırdı.
İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir manav, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Manav, tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı. Yola savrulan kasalar çevreye dağılırken, eline aldığı satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şüpheli bölgede büyük paniğe yol açtı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen manav gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
