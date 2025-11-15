Kız öğrenciler birbirine girdi, arkadaşları video çekip tezahürat yaptı
15.11.2025 14:54
İHA
İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda kız öğrenciler saç saça birbirine girerek kavga etti. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine telefonlarıyla video çekti.
Buca Atatürk Ortaokulu’nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü.
Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.
