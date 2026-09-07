Çeşme’de denizi köpük kutular bastı

İzmir ’in Çeşme ilçesinde denizden sürüklenen yüzlerce strafor kutu, Paşalimanı sahiline vurarak çevre kirliliğine yol açtı.

Çeşme’nin gözde bölgelerinden Paşalimanı’nda kıyıya ulaşan çok sayıda strafor kutu, sahil şeridinin geniş bir bölümüne yayıldı. Nereden geldiği henüz belirlenemeyen atıklar, hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda kirlilik oluşturdu.

Rüzgar ve dalgaların etkisiyle sahilde biriken kutular, bölgede yaşayanların ve tatilcilerin de dikkatini çekti. Atıkların deniz ekosistemi açısından da tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Kirliliğe tepki gösteren çevre sakinleri, strafor kutuların kaynağının belirlenmesini ve sahilde temizlik çalışması başlatılmasını istedi.