Çeşme’de denizi köpük kutular bastı
07.09.2026 16:29
Yüzlerce strafor kutu Paşalimanı sahiline vurdu.
İzmir’in Çeşme ilçesindeki Paşalimanı sahilinde denizden sürüklenen yüzlerce strafor kutu kıyıya vurdu. Kaynağı bilinmeyen atıklar sahil boyunca kirliliğe neden oldu.
İzmir’in Çeşme ilçesinde denizden sürüklenen yüzlerce strafor kutu, Paşalimanı sahiline vurarak çevre kirliliğine yol açtı.
Çeşme’nin gözde bölgelerinden Paşalimanı’nda kıyıya ulaşan çok sayıda strafor kutu, sahil şeridinin geniş bir bölümüne yayıldı. Nereden geldiği henüz belirlenemeyen atıklar, hem deniz yüzeyinde hem de kıyıda kirlilik oluşturdu.
Rüzgar ve dalgaların etkisiyle sahilde biriken kutular, bölgede yaşayanların ve tatilcilerin de dikkatini çekti. Atıkların deniz ekosistemi açısından da tehlike oluşturabileceği belirtildi.
Kirliliğe tepki gösteren çevre sakinleri, strafor kutuların kaynağının belirlenmesini ve sahilde temizlik çalışması başlatılmasını istedi.
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