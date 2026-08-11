Bir torununu kurtardı, diğerini kurtarmak için alevlerin içine geri girdi

İzmir ’in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti.

Yangın , Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak’ta dün saat 17.30 sıralarında çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkmaz’ın yangın sırasında 2 yaşındaki torunu Mert Aydın’ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içeride kalan Yiğit’i kurtarmak için yeniden eve girdiği belirtildi.

Korkmaz’ın cansız bedeninin ise torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi.

Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak pazarda sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.

YİĞİT İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında küçük torunu Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içerideki torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ortaya çıktı.

Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

PENCEREDEN ATLAYARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Yangın sırasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak evden çıktığı, elleri ve sırtında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Korkmaz'ın taburcu edildiği belirtildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Rezan Korkmaz ve Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor