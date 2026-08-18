İzmir'de oğlunu öldüren baba polise teslim oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay dün akşam Aktepe Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre B.K. (46) ile oğlu Furkan K. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Furkan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından B.K., kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Furkan K'nin uyuşturucu kullandığı ve tartışmanın bu nedenle çıktığının öne sürüldüğü öğrenildi.