İzmir'de oğlunu öldüren baba polise teslim oldu
18.08.2026 09:32
Uyuşturucu içtiğini iddia ettiği oğlunu öldürdü.
Gaziemir'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen 21 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, olayın ardından silahıyla polis merkezine giderek teslim oldu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay dün akşam Aktepe Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre B.K. (46) ile oğlu Furkan K. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Furkan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından B.K., kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Furkan K'nin uyuşturucu kullandığı ve tartışmanın bu nedenle çıktığının öne sürüldüğü öğrenildi.
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