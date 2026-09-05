İzmir'de site önünü drift pistine çevirdiler

Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde yer alan site önündeki yol, duyarsız sürücülerin tehlikeli oyun alanına dönüştü.

Özellikle günün her saatinde sokağı piste çevirerek araçlarıyla drift atan sürücüler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 5 bin kişinin ikamet ettiği sokakta sürücülerin kontrolsüz ve bilinçsiz hareketleri, hem ciddi gürültü kirliliğine yol açıyor hem de can güvenliğini hiçe sayıyor.

Başta sokakta zaman geçiren çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinleri için büyük risk oluşturan duruma tepki gösteren vatandaşlar, sürücülerin her an bir faciaya davetiye çıkardığını vurguluyor.