Türkiye'yi tek başına temsil etti, ödülle döndü
18.07.2026 12:56
4 bin 500 proje arasından özel ödül aldı.
İzmirli BİLSEM öğrencisi, su tasarrufu temalı eğitim oyunuyla 40 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi tek başına temsil ederek özel ödül kazandı.
İzmir Gaziemir BİLSEM öğrencisi Egehan Şahinoğlu, İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı'nın düzenlediği Coolest Projects Online Showcase 2026'da geliştirdiği eğitim oyunu ile uluslararası başarı elde etti.
Yarışmada Türkiye'yi tek başına temsil eden Şahinoğlu, çocuklarda su tasarrufu bilincini artırmayı amaçlayan "Viridia-Back to the World" adlı projesiyle Broadcom Coding with Commitment Özel Ödülü'ne layık görüldü.
40 ülkeden 15 binden fazla genç teknoloji üreticisinin katıldığı organizasyonda sosyal etkisiyle öne çıkan Şahinoğlu, "Bu ödülü, oyunumun Birleşmiş Milletler'in 'Temiz Su ve Sanitasyon' hedefine katkı sağlaması ve özenli kodlama süreci nedeniyle aldım" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEN ÇOK GURUR DUYDUM"
Oyununda 2056 yılında bir astronotun dünyanın çok kirli olması nedeniyle uzayda temiz gezegen arayışına çıktığını söyleyen Şahinoğlu, şöyle konuştu:
"Astronot, uzay mekiğinin bozulması ile 'Viridia' adında bir gezegene düşüyor. Burada yaşayan uzaylılar ona gezegenlerini nasıl koruduklarını anlatıyor. Astronotumuz dünyaya dönüyor ve dünyayı nasıl koruyabileceklerini anlatıyor. Oyunumu blok tabanlı kodlamayla geliştirdim. İlk bölümünde üç boyutlu bir labirentin içinde su damlalarını toplayıp depomuzu doldurmaya çalışıyoruz.
Fakat burada suyumuzu harcayan altın, et ve kıyafet gibi sembolik nesnelerden yani fazla tüketimden kaçınmaya çalışıyoruz. İkinci bölümde ise topladığımız su ile tarımda yağmurlama yöntemi ile bitkilerimiz ve tarlalarımızı sulayarak oyunu bitiriyoruz. Açıkçası bu hedef için çok uğraşmıştım ve kazanınca çok mutlu oldum. İlerde de ülkemize yazılımla ilgili destek olmak istiyorum.
Ülkemizin teknolojik açıdan kendini geliştirmesine katkıda bulunmak istiyorum. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. 4 bin 500 proje arasından ve benim yaptığım proje özel ödül aldı. Bu yarışmayı Türkiye'den ve İzmir'den tek temsil eden bendim. Bu nedenle de ayrı bir gurur duydum. Umarım ileride diğer arkadaşlarım da ülkemizi temsil etmek için bu yarışmaya katılır."
"Yarışmada 39 ülke vardı ama Türkiye yoktu. 40'ıncı ülke olarak Türkiye'yi Egehan temsil etmiş oldu."
"ÜRETEN ÇOCUK GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR"
Egehan'ın annesi Pınar Şahinoğlu ise şöyle konuştu:
"Egehan küçüklükten beri kodlamaya çok ilgili. Ekranları daha çok tüketmek için kullanıyoruz. Özellikle çocuklarımız da bizden görerek tüketime yöneliyorlar. Fakat biz bu ekranları üretmek için de kullanabiliriz. Egehan'ı sadece oyun oynamaya değil bir yandan oyun yapmayı, farklı şeyler düşünmeyi ve hikayeler kurgulamaya yönlendirdik.
Geçen sene ulusal bir yarışmaya dahil olmuştu ve bu yarışmada en iyi proje ödülünü almıştı. Öğretmen olarak Egehan'a araştırma, yönlendirme ve kaynaklara ulaşma kısmında yardım oldum. Annelik kısmında ise daha çok moral, destek olarak yanındaydım.
Yarışmada 39 ülke vardı ama Türkiye yoktu. 40'ıncı ülke olarak Türkiye'yi Egehan temsil etmiş oldu. Her çocuk doğru yönlendirildiğinde, potansiyeli fark edildiğinde pek çok başarıya imza atabilir. Üreten çocuk da aynı zamanda geleceği şekillendirir. Onun için ailelere çok büyük rol düşüyor."
YASAL UYARI
GAZIEMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIEMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.