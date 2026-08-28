Yanlış kişiyi vurdu iddiası. "Sen Doğan mısın?" diye sordu, MMA şampiyonuna ateş etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Karma Dövüş Sanatları (MMA) 2016 Türkiye şampiyonu Hasan Başar (30), işlettiği spor salonunun önünde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı.

Başar, saldırganın kendisine “Doğan sen misin?” diye sorduğunu, “Hasan” yanıtını vermesine rağmen ateş ettiğini söyledi.

Olay, önceki gün Çolak Molla Mümin Hoca Sokak’ta meydana geldi. Başar, spor salonunun önünde 13 yaşındaki bir salon üyesiyle otururken motosikletle gelen kasklı 2 kişiden biri 2 el ateş etti.

Kurşunlardan biri Başar’ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Başar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“DOĞAN KİM? MEVZU NE? BİLMİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

Hasan Başar, sanal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" dedi.