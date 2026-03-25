İzmir'de dört atölye ve iki depoda korkutan yangın
25.03.2026 08:58
Son Güncelleme: 25.03.2026 09:46
İzmir'de atölye ve depolarda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dört atölye ve iki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile iki mobilya deposunda etkili oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
YASAL UYARI
KARABAĞLAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABAĞLAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.