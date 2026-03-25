İzmir'de dört atölye ve iki depoda korkutan yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dört atölye ve iki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de atölye ve depolarda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile iki mobilya deposunda etkili oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

