İzmir'de üç atölye ve iki depoda yangın
25.03.2026 08:58
İzmir'de atölye ve depolarda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üç atölye ve iki depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile iki mobilya deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
