İzmir'de uyuşturucu operasyonu
19.11.2025 09:53
İHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 kilo 517 gram skunk esrar ele geçirildi.
İzmir Karabağlar'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde istihbarat üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 23 kilo 517 gram skunk esrar ele geçirdi.
Şüpheli E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
