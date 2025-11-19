İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir Karabağlar'da bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde istihbarat üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

YASAL UYARI

KARABAĞLAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARABAĞLAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.