95 yıl hapisle aranan 17 yaşındaki firari yakalandı

İzmir’de hırsızlık suçlarından toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 17 yaşındaki A.Ç. yakalandı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz takip ve saha çalışmaları sonucunda genç yaşına rağmen onlarca suça karıştığı belirlenen A.Ç., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 95 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Ç.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.

