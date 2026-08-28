Pitbull saldırısında parmağı koptu, şiir yazdı

Olay, 19 Ağustos’ta Şemikler Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta bakıcısı Ayşe Ortan, teriyer cinsi köpeğiyle fırından ekmek alıp evine döndüğü sırada, apartmanının yakınındaki bir marketin önünde bulunan pitbullun saldırısına uğradı.

Ağızlıksız ve tasmasız olduğu belirtilen pitbull , önce küçük köpeğe, ardından onu kurtarmaya çalışan Ayşe Ortan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sırasında Ortan'ın sağ işaret parmağı koptu.

Hastaneye kaldırılan Ortan'ın parmağı, parçalandığı için iki operasyona rağmen yerine dikilemedi.

Ortan ve kızı, köpeğin sahibi Sibel G. hakkında şikayetçi oldu.

Sibel G. köpeğin olayın ardından kaçtığını öne sürdü. Ortan ise köpeğin saklandığından şüphelendiğini söyledi.

“YETİŞMESELERDİ ÖLECEKTİM”

Ayşe Ortan, şoku hala atlatamadığını belirterek şunları anlattı:

"Marketin önünde bir köpek vardı ancak pitbull olduğunu anlamadım. Bir anda koşup köpeğimi sırtından kaptı. Bırakması için etraftan yardım istedim, kimse yaklaşamadı. Birisi köpeğin ağzına paspas sopası soktu. Sopa kırılınca parmağım hayvanın ağzında koptu.

Sonradan adının Zafer olduğunu öğrendiğim bilinçli bir vatandaş, köpeği arka ayaklarından çekince hem köpeğim hem ben kurtulduk. Yetişmeselerdi ölecektim. İşimden oldum, köpek ortada olmadığı için halen korkudan sokağa çıkamıyorum. Devletin bu ağızlıksız köpek gezdirenlere karşı bir yasa çıkarmasını bekliyoruz."

Ortan, bu olayın ardından şiir yazdığını ve duruşma günü hakime okuyacağını söyledi.

Kadının şiiri ise şöyle:

“Bre gafil, neden takmadın köpeğine ağızlık?

Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık.

Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık?

Kusura bakma, sen insan değilsin.

Bu bir hata asla olamaz. Kul hakkı yüce divanda tartışılmaz.

Hakim bey, takdir sizindir. Bu parmağı helal etmiyorum.”

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor. Köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.