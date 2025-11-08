İzmir'de trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı
08.11.2025 10:31
DHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Ulucak Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil ile S.K. (22) yönetimindeki 33 AOS 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbarla kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli 2 kadın kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI
KEMALPAŞA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KEMALPAŞA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.