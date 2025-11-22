İzmir'de 16 yıllık firari hükümlü yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.

Yapılan sorguda S.Ç.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 16 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan S.Ç.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.