Uyuşturucu taciri firari yakalandı
22.11.2025 14:13
İHA
İzmir'de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı. Polis ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.
Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Şüpheli Ş.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı
