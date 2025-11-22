Uyuşturucu taciri firari yakalandı

Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, " uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı. Polis ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.

